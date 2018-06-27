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НБУ в июне оштрафовал Банк инвестиций и сбережений за нарушения в финмониторинге
17:51 27.06.2018 |
Национальный банк в июне применил к Банку инвестиций и сбережений (Киев) меры воздействия в виде письменного замечания и штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
В частности, регулятор оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд гривен) финансовых операций, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
Регулятор отмечает, что указанные средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили в соответствующие банки документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.
Кроме того, НБУ сделал Банку инвестиций и сбережений письменное замечание за несвоевременное предоставление по запросу Национального банка информации/представление регулятору недостоверной отчетности; ненадлежащее исполнение банком обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - публичных деятелей или связанных с ними лиц.
Также за ненадлежащее исполнение банком обязанности обеспечивать в своей деятельности управление рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов и несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
В связи с необеспечением надлежащего исполнения руководителями Банка инвестиций и сбережений своих должностных обязанностей Национальный банк принял решение требовать замену председателя правления этого банка и члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга.
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