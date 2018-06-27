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Суд обязал «Эльдорадо» вернуть банку «Михайловский» 147 миллионов
12:08 27.06.2018 |
Кассационный суд в составе Верховного суда Украины признал законными исковые требования ликвидатора банка «Михайловский» о взыскании с компании «Эльдорадо» кредитной задолженности в размере 147,220 млн грн.
Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, накануне введения в банк временной администрации обязательства компании были погашены без уплаты реальных средств - исключительно проведением бухгалтерских проводок, что является основанием для признания сделки ничтожной.
«Суд признал действия бывших должностных лиц банка и заемщиков, которые были связаны с владельцами банка лицами, не отвечающими требованиям законодательства Украины», - отметили в Фонде.
В Фонде подчеркнули, что конечный владелец компании «Экосипан» - единственного акционера банка «Михайловский» - Виктор Полищук в 2013 году публично подтверждал информацию о приобретении сети «Эльдорадо».
Также сообщается, что полученные в рамках судебного производства средства будут использованы для удовлетворения требований кредиторов банка.
Национальный банк признал банк «Михайловский» неплатежеспособным в мае 2016 года в связи с переводом на его баланс большого количества вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Сразу после банкротства банка его владелец Виктор Полищук, которому также принадлежала сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо», заявил о недавней продаже финучреждения группе физических лиц. При этом, по информации НБУ, регулятор не согласовывал смены собственника банка, поскольку не получал соответствующего обращения.
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