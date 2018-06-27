Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка до 2022

Министерство финансов одобрило стратегию развития Приватбанка до 2022 года.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Документ предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы
управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также
ряд организационных и управленческих изменений, направленных на
повышение эффективности и уменьшения затрат. "Мы считаем, что
практическая имплементация положений стратегии будет способствовать
укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при
этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками.
Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый
наблюдательный совет банка", - цитируется в сообщении исполняющая
обязанности министра финансов Оксана Маркарова. В соответствии с
указанными в стратегии показателями, в 2022 году Приватбанк планирует
получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу
государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с
2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые
Приватбанк намерен вернуть через суды. Как сообщали Українські
Новини, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров на основании предложения
Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал
Приватбанка. Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.