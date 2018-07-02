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«АПК-Инвест» намерен выплатить 146 млн грн дивидендов за 2017 год
07:33 02.07.2018 |
ЧАО "АПК-Инвест" (Донецкая обл.), один из крупнейших производителей свинины в Украине, планирует выплатить акционерам 145,85 млн грн дивидендов за прошлый год.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, опубликованному 26 июня, соответствующее решение было принято годовым общим собранием акционеров компании.
Дата составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов - 12 июля 2018 года. Срок выплаты дивидендов - с 16 июля по 22 октября 2018 года.
"АПК-Инвест" (ТМ "М'ясна весна") - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции.
"АПК-Инвест" в 2017 году получило чистую прибыль в размере 889,1 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Его чистый доход вырос на 37,9% - до 2,664 млрд грн.
Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР, непосредственным владельцем 98% акций ЧАО на конец 2017 года выступало ООО "Укринвест", бенефициарами "АПК-Инвест", согласно госреестру, являются Борис Колесников и его супруга Светлана.
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