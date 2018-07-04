Стартовая цена конфискованных у «Газпрома» 40,2% акций «Газтранзита» снижена на 25%

Стартовая цена конфискованных у российского "Газпрома" 40,2174% акций ЧАО "Газтранзит" (Киев) снижена на 25% (на 157 млн 686,914 тыс. грн) - до 473 млн 60,742 тыс. грн.

Согласно сообщению о проведении аукциона на фондовой бирже "ПФТС" 30 июля 2018 года, гарантийный взнос для участия в торгах составляет 94 млн 612,148 тыс. грн.

Аукцион 18 июня не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. Позже сумма штрафа уже возросла до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

"Газпрому" и "Нафтогазу Украины" принадлежат по 40,2% акций "Газтранзита", еще 19,6% акций - турецкой Turusgas.

"Газтранзит" создано в ноябре 1997 года для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" (тогда - "Укргазпром") по увеличению объемов транзита российского газа в Турцию и на Балканы.

"Газтранзит" в 1999-2001 гг. реализовал первую фазу проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода - строительство компрессорной станции (КС) "Тарутино" (Одесская обл.). Это позволило увеличить пропускную способность газопровода на 3,9 млрд куб. м в год - до 20 млрд куб. м в год. Промышленная эксплуатация новой станции началась в мае 2001 года. В июне 2005-го между одним из лупингов и переходом через р.Дунай в районе КС "Орловка" "Газтранзит" ввел в эксплуатацию технологическую перемычку протяженностью 1,6 км с узлом редуцирования газа. Реализованные мероприятия позволили увеличить пропускную способность газопровода Ананьев - Тирасполь - Измаил до 21,6 млрд куб. м в год.

В структуре компании также головной офис, занимающий трехэтажный особняк в центре Киева, и жилой городок обслуживающего персонала КС "Тарутино" (Одесская обл.).

"Газтранзит" по итогам 2017 года получил чистый убыток 45,516 млн грн против 232,295 млн грн чистой прибыли в 2016-м. Чистый доход сократился на 46,8% - до 353,265 млн грн.