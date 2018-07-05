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«Укрнафтобуриння» вышло на суточный дебит свыше 2 млн куб.м. газа за счет пробуренной на Сахалинском месторождении скважины №20
07:53 05.07.2018 |
ЧАО "Укрнафтобуриння" вышло на дебит свыше 2 млн куб. м газа за счет пробуренной на Сахалинском месторождении скважины №20, сообщила пресс-служба компании.
"Укрнафтобуриння" успешно освоило скважину №20, в результате суточный дебит на Сахалинском месторождении достиг рекордной отметки - свыше 2 млн куб. м природного газа. При испытании горизонта В-16 на глубине 5 тыс. м получен коммерческий приток газоконденсатной смеси (с новой залежи - ИФ) дебитом 260 тыс. куб. м газа и 50 тонн газового конденсата", - отмечают в компании.
Основным подрядчиком "Укрнафтобуриння" при строительстве скважины №20 выступило ООО "Буровая компания Укрбурсервис".
Как сообщалось, "Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н Харьковской обл.). Эксплуатирует 24 газоконденсатных и нефтегазовых скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.
Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник, еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.
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