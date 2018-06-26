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Кабмин понизил норму дивидендов для «Укрзализныци» за 2017 год с 75% до 30%
10:54 26.06.2018 |
ПАО "Укрзализныця" направит на выплату дивидендов за 2017 год 30% чистой прибыли, что составляет 33,16 млн грн.
Согласно постановлению Кабинета министров №495 от 20 июня, опубликованному в "Урядовом курьере" во вторник, остальные 70% чистой прибыли, или 77,37 млн грн, будут направлены на покрытие убытков прошлых лет.
Правительство обязало компанию уплатить дивиденды до 30 июня, а также признало деятельность правления ПАО за прошлый год удовлетворительной.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины обязал предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.
В то же время для ЧАО "Укргидроэнерго" и Ощадбанка сделано исключение: они должны выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2017 год - минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.
Постановлением №495 к этим госкомпаниям добавлена и "Укрзализныця".
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