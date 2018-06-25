Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил первые шесть конкурсов по отбору советников для предоставления услуг по подготовке к приватизации и продаже пакетов акций для шести из 22 предприятий, одобренных правительством к приватизации в текущем году.

Согласно объявлениям в газете "Ведомости приватизации" в понедельник, ФГИ ищет советников для продажи 100% ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), 70,7016% ЧАО "Индар", 100% ЧАО "Президент-отель" (все три - Киев), госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская" (г.Родинское, Донецкая обл.) и "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также 99,5667% ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, г.Южное, Одесская обл.).

Заявки на участие в конкурсах по "Индару", "Президент-отелю", ОПЗ принимаются до 20 июля включительно, первые этапы конкурсов назначены на 26 июля, а вторые - на 30 июля.

В случае ОГХК, "Краснолиманской" и "Электротяжмаша" претенденты на статус советника могут подать заявки до 23 июля, а конкурсы пройдут в два этапа 27 июля и 31 июля.

Во всех случаях фиксированный размер оплаты услуг советник установлен до 0,5% стоимости активов предприятия, приведенной к доле государства в нем, а в случае продажи объекта размер переменной части составляет до 2% стоимости проданного объекта приватизации, отмечается в документах.

Как отметил у себя в Facebook и.о.главы ФГИ Виталий Трубаров, максимальный срок подготовки советником ОПЗ к продаже составляет шесть месяцев с даты вступления в силу договора о предоставлении услуг советника, всех остальных объектов - четыре месяца.

По его словам, в перечне задач для советника проведение анализа экономических, технических и финансовых показателей деятельности предприятия; приведение основных показателей его бухгалтерской отчетности в соответствие с международными стандартами бухгалтерского учета; проведение аудита (финансового, экологического и других).

Помимо того, от советника ожидают подготовки финансовой модели и определения инвестиционной привлекательности предприятия, возможных путей ее повышения, путей реструктуризации кредиторской задолженности, рекомендаций по установлению основных цен и тарифов на продукцию и услуги, маркетинговой политики; а также поиск потенциальных инвесторов и определение стартовой цены и подготовки информационного пакета по объекту приватизации.

В перечне задач также осуществление проверки объекта (Due Diligence) и проведение SWOT-анализа объекта, включая оценку конкурентных позиций объекта в Украине и на международных рынках.

В случае ОГХК и "Краснолиманской" в обязательства советников включена также оценка запасов полезных ископаемых, "Индара" - оценка параметров производства инсулина согласно международного стандарта GMP, "Президент-отеля" - анализ гостиничного рынка Киева и предварительный анализ возможности и целесообразности изменения коммерческой концепции объекта, а в случае ОПЗ - разработка комплексных мер антикризисного управления проблемными долгами объекта.

Как сообщалось, в конце мая Кабинет министров опубликовал перечень предприятий "большой" приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятия: пять облэнерго, "Центрэнерго", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) и "Сумыхимпром". Из этих объектов ранее был отобран советник только для "Центрэнерго". Им стала компания Ernst&Young, которая 19 июня уже представила отчет о работе, детали которого пока не разглашаются.