Финансовые новости
- |
- 25.06.18
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мининфраструктуры назначило директором морпорта "Южный" Яблуновского
09:03 25.06.2018 |
Министерство инфраструктуры назначило на должность директора морского торгового порта "Южный" (Одесская область) Анатолия Яблуновского.
Об этом говорится в сообщении морпорта, передают Українськi Новини.
"Руководителем ГП "Морской торговый порт "Южный" с 23 июня 2018 года назначен Анатолий Яблуновский, портовик с 17-летним опытом работы в морской отрасли. Соответствующий приказ подписал Государственный секретарь МИУ Андрей Галущак", - сказано в нем.
Отмечается, что с апреля 2017 года Яблуновский занимал должность руководителя администрации Херсонского морского порта, до этого он работал заместителем начальника порта по эксплуатации в Измаильском морском торговом порту.
Отмечается, что с декабря 2016 года обязанности директора морпорта "Южный" исполнял Виталий Жуковский.
Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 морской торговый порт "Южный" увеличил переработку руды на 15% до 911,3 тыс. тонн и перевалку угля на 5,5% до 267,6 тыс. тонн.
Ранее Кабинет Министров утвердил финансовый план морпорта "Южный" на 2018 год с чистой прибылью 468 млн гривен и чистым доходом 1,982 млрд гривен.
Морпорт "Южный" расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
|Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко
|Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным
|Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина объявила конкурсы на советников по продаже ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша", "Индар", "Президент-отеля" и угольной "Краснолиманской"
|Мининфраструктуры назначило директором морпорта "Южный" Яблуновского
|ИнГОК за 5 мес. нарастил производство концентрата на 6%
|«Укроборонпром» готовит передачу ФГИ порядка 30 своих предприятий
|НПК «Искра» передал ВСУ новейшее радиолокационное оборудование
|Генпрокуратура закрыла уголовное дело против «Новой Почты»
Это интересно
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
|Компания Volvo представила седан S60 нового поколения
|Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
|Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее