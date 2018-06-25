Министерство инфраструктуры назначило на должность директора морского торгового порта "Южный" (Одесская область) Анатолия Яблуновского.

Об этом говорится в сообщении морпорта, передают Українськi Новини.

"Руководителем ГП "Морской торговый порт "Южный" с 23 июня 2018 года назначен Анатолий Яблуновский, портовик с 17-летним опытом работы в морской отрасли. Соответствующий приказ подписал Государственный секретарь МИУ Андрей Галущак", - сказано в нем.

Отмечается, что с апреля 2017 года Яблуновский занимал должность руководителя администрации Херсонского морского порта, до этого он работал заместителем начальника порта по эксплуатации в Измаильском морском торговом порту.

Отмечается, что с декабря 2016 года обязанности директора морпорта "Южный" исполнял Виталий Жуковский.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 морской торговый порт "Южный" увеличил переработку руды на 15% до 911,3 тыс. тонн и перевалку угля на 5,5% до 267,6 тыс. тонн.

Ранее Кабинет Министров утвердил финансовый план морпорта "Южный" на 2018 год с чистой прибылью 468 млн гривен и чистым доходом 1,982 млрд гривен.

Морпорт "Южный" расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.