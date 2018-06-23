НПК «Искра» передал ВСУ новейшее радиолокационное оборудование

Во время визита в Запорожье президента Украины Петра Порошенко состоялась торжественная передача новейшего радиолокационного оборудования, производимого предприятием "Искра", Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает корреспондент портала Depo.ua.

Президент Украины посетил казенное предприятие "Искра", входящее в состав концерна "Укрборонпром". Чудом, которое производит оборонно-промышленный комплекс Украины, назвал Порошенко продукцию легендарного предприятия.

Президент отметил, что не все образцы, которые здесь производятся, можно показать широкой общественности, однако отметил, что это уникальное оборудование, которое позволит украинскому оборонно-промышленному комплексу не только обеспечивать потребности войска, но успешно конкурировать на военном рынке. Порошенко отметил, что данные образцы могут экспортироваться, однако главная задача - обеспечить современным оборудованием украинскую армию.

На заводе "Искра" состоялась церемония передачи современного радиолокационного оборудования Вооруженным силам. Были переданы сертификаты на радиолокационные станции, которые предназначены для контроля воздушного пространства и наведения средств противовоздушной обороны. В числе них - одна из последних разработок "Искры" - 79К6, которая уже используется в ВСУ. Это подвижная - трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, передавать их координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и уничтожения противника. Ее важная особенность - высокая мобильность: развернуть станцию можно за 30 минут. Также бойцам были переданы радары для обнаружения целей на малых и средних высотах.

Президент поблагодарил коллектив легендарной "Искры" за оборудование, которое спасает жизни украинских военных.

"Мало кто понимает, насколько важна продукция, которую вы производите. И это не только для того, чтобы сейчас останавливать российско-террористические войска на востоке, на Донбассе. Мы готовимся и имеем все возможности для того, чтобы защититься и от воздушных ударов - сегодня эти станции должны закрыть украинское небо. И я буду давать поручения для того, чтобы усилили разработку собственных и рассмотрели возможность покупки самых современных импортных зенитно-ракетных комплексов, для того, чтобы украинский народ, каждый украинский гражданин был уверен: украинские границы под надежным прикрытием, а украинская армия является точно одной из лучших в мире. Мы в это верим, мы чтим украинского солдата и вы помогаете сохранить их жизнь", - подчеркнул президент, обращаясь к коллективу "Искры".

Визитом на завод рабочая поездка Порошенко в Запорожье завершилась.