Швейцарская Julius Baer Group сконцентрировала 11% «Кернела»

Банковская группа Julius Baer Group Ltd. (Швейцария) сконцентрировала 11,23% акций одного из крупнейших операторов на масличном рынке холдинга "Кернел".

Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте "Кернела", передают Українськi Новини.

Согласно ему, Julius Baer Group приобрела 6,22% акций "Кернела" (5 098 297 акций), и входящая в нее компания Kairos Investment Management (Италия) купила 5,01% акций (4 104 454 акции).

Сделка состоялась 8 июня.

Как сообщали Українськi Новини, за 9 месяцев 2017/2018 маркетингового года (июль 2017 - июнь 2018) "Кернел" сократил показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 30,7%, или на 86,7 млн долларов до 196,2 млн долларов и выручку на 2,7%, или на 44 млн долларов до 1,614 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом за указанный период компания сократила чистую прибыль на 73,6%, или на 141,7 млн долларов до 50,7млн долларов.

Предприятия компании производят продукцию под названиями "Щедрый дар", "Стожар", "Чумак Золота".

"Кернелу" принадлежит 9 заводов по переработке масличных культур в Украине, в том числе Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский МЭЗ и Волчанский МЭЗ (оба - Харьковская область), комплекс по производству подсолнечного масла в Кропивницком (ранее принадлежал группе "Креатив").

Компания располагает земельным банком в размере около 600 тыс. га.

Бизнесмен Андрей Веревский посредством кипрской Namsen Limited контролирует 39,47% "Кернела".