Директор порта «Южный» уволен

По информации издания, государственное предприятие вместо Жуковского возглавил Анатолий Яблуновский, который до этого работал начальником администрации Херсонского морского порта.

Как сообщил источник в Министерстве инфраструктуры Украины, помимо недавнего расследования НАБУ, начатого против Жуковского, ключевой причиной его увольнения стал демпинг в пользу компании «Портинвест», входящей в холдинг СКМ. Жуковский занижал ставки на обработку грузов для «Портинвест» почти в два раза, утверждает источник. В среднем для этой компании перегрузка одной тонны стоила 3,8 доллара, хотя рыночная цена - 5,8 доллара.

Источник напомнил, что назначение Виталия Жуковского на должность руководителя порта «Южный» лоббировал Александр Смирнов, директор компании «Портинвест». А заместитель Жуковского Роман Инде до прихода в «Южный» работал заместителем генерального директора по эксплуатации морского транспорта в компании «Портинвест Лоджистик».

Порт «Южный» обеспечивает предприятиям СКМ перевалку более 1 млн. тонн груза в месяц. Через порт холдинг отгружает руду, уголь, шрот и металл.

В министерстве рассчитывают, что новый руководитель порта наведет порядок с тендерами, которые стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. В расследовании фигурируют Жуковский, Инде, а также и.о. заместителя директора по материально-техническому обеспечению «Южного» Олег Трайдакало.

НАБУ провело обыски в порту «Южный» 23 мая, а расследование по приведенным фактам детективы проводят с сентября 2017 года. Топ-менеджмент порта подозревается в организации схемы, при которой многие тендеры по материально-техническому обеспечению «Южного» выигрывали связанные с ними фирмы. По оценкам НАБУ, руководство порта могло причинить государству ущерб на более чем 152 млн. грн.