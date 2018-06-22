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Директор порта «Южный» уволен
11:31 22.06.2018 |
По информации издания, государственное предприятие вместо Жуковского возглавил Анатолий Яблуновский, который до этого работал начальником администрации Херсонского морского порта.
Как сообщил источник в Министерстве инфраструктуры Украины, помимо недавнего расследования НАБУ, начатого против Жуковского, ключевой причиной его увольнения стал демпинг в пользу компании «Портинвест», входящей в холдинг СКМ. Жуковский занижал ставки на обработку грузов для «Портинвест» почти в два раза, утверждает источник. В среднем для этой компании перегрузка одной тонны стоила 3,8 доллара, хотя рыночная цена - 5,8 доллара.
Источник напомнил, что назначение Виталия Жуковского на должность руководителя порта «Южный» лоббировал Александр Смирнов, директор компании «Портинвест». А заместитель Жуковского Роман Инде до прихода в «Южный» работал заместителем генерального директора по эксплуатации морского транспорта в компании «Портинвест Лоджистик».
Порт «Южный» обеспечивает предприятиям СКМ перевалку более 1 млн. тонн груза в месяц. Через порт холдинг отгружает руду, уголь, шрот и металл.
В министерстве рассчитывают, что новый руководитель порта наведет порядок с тендерами, которые стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. В расследовании фигурируют Жуковский, Инде, а также и.о. заместителя директора по материально-техническому обеспечению «Южного» Олег Трайдакало.
НАБУ провело обыски в порту «Южный» 23 мая, а расследование по приведенным фактам детективы проводят с сентября 2017 года. Топ-менеджмент порта подозревается в организации схемы, при которой многие тендеры по материально-техническому обеспечению «Южного» выигрывали связанные с ними фирмы. По оценкам НАБУ, руководство порта могло причинить государству ущерб на более чем 152 млн. грн.
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