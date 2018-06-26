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Коммерческий индустриальный банк реорганизовался из ПАО в ЧАО
07:42 26.06.2018 |
Коммерческий индустриальный банк (Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Коммерческий индустриальный банк" осуществлена 20 июня.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 25 апреля.
Как сообщали Українські Новини, Коммерческий индустриальный зарегистрирован НБУ 3 декабря 1993 года.
Владельцем 100% акций Коммерческого индустриального банка является британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP (Великобритания) Стефан Пол Пинтер.
С 2018 года ПАО обязаны находиться в реестре хотя бы одной из украинских фондовых бирж, иметь акции в свободном обращении или отказаться от организационной формы ПАО.
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