ИнГОК за 5 мес. нарастил производство концентрата на 6%





Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-мае 2018 года увеличил производство товарного железорудного концентрата, по оперативным данным, на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,655 млн тонн.

Как сообщается в корпоративной газете предприятия "Ингулецкий вестник", в мае оперативный план по концентрату составлял 931,4 тыс. тонн, бизнес-план - 940,7 тыс. тонн, фактически произведено 964,59 тыс. тонн железорудного концентрата, что превышает оперативный план на 3,56%.

Плановое содержание железа в концентрате - 66,1%, фактически - 66,49%.

Кроме того сообщается, что в мае на ИнГОК поступила новая техника, в частности, один самосвал БелАЗ-75131.

По итогам 2017 года ИнГОК сократил производство товарного железорудного концентрата на 10,5% по сравнению с 2016 годом - до 10,256 млн тонн.

Как сообщалось, что 54 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", в который ранее входил ИнГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.

Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

В настоящее время ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".