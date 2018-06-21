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Кабмин назначил 7 членов набсовета «Укрзализныци»
14:13 21.06.2018 |
Кабинет Министров назначил 7 членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Укрзализныця».
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко, передают Українськi Новини.
«Правительство утвердило решение о назначении членов наблюдательного совета «Укрзализныци», - сказал он.
В состав набсовета компании вошли экономист Андерс Ослунд, член набсовета Литовских железных дорог и член совета директоров Казахстанской железной дороги Кун Кристиан, австрийский специалист в области бухучета Андреас Матье, бывший исполнительный директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, директор Офиса по привлечению и поддержки инвестиций Даниэль Билак, член набсовета «Магистральных газопроводов Украины» Константин Марьевич, бывший руководитель представительства Blackstone в Украине Иван Юрик.
Условия работы нового набсовета будут оговорены при подписании контрактов.
Саенко отметил, что набсовет может начать работу в ближайшие недели.
Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил выплату дивидендов "Укрзализныци" на уровне 33,2 млн гривен.
2017 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 114 млн гривен и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 20,06 млрд гривен.
ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.
В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
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