Кабмин назначил 7 членов набсовета «Укрзализныци»

Кабинет Министров назначил 7 членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Укрзализныця».

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр Кабинета Министров Александр Саенко, передают Українськi Новини.

«Правительство утвердило решение о назначении членов наблюдательного совета «Укрзализныци», - сказал он.

В состав набсовета компании вошли экономист Андерс Ослунд, член набсовета Литовских железных дорог и член совета директоров Казахстанской железной дороги Кун Кристиан, австрийский специалист в области бухучета Андреас Матье, бывший исполнительный директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, директор Офиса по привлечению и поддержки инвестиций Даниэль Билак, член набсовета «Магистральных газопроводов Украины» Константин Марьевич, бывший руководитель представительства Blackstone в Украине Иван Юрик.

Условия работы нового набсовета будут оговорены при подписании контрактов.

Саенко отметил, что набсовет может начать работу в ближайшие недели.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил выплату дивидендов "Укрзализныци" на уровне 33,2 млн гривен.

2017 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 114 млн гривен и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 20,06 млрд гривен.

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.