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«Укроборонпром» готовит передачу ФГИ порядка 30 своих предприятий
08:15 23.06.2018 |
Госконцерн "Укроборонпром" готовит передачу порядка 30 своих предприятий в сферу управления Фонда госимущества Украины (ФГИ), сообщила пресс-служба госконцерна в среду.
Речь идет о предприятиях, которые не имеют активного цикла, не вовлечены в производство военной продукции и выполнение стратегических задач в оборонной сфере, уточняет пресс-служба.
"На основании проведенного анализа деятельности участников "Укроборонпрома" определена группа предприятий, основное производство которых на сегодня - это гражданская продукция. Они входят в состав концерна, однако не задействованы в производстве вооружений и военной техники (ВВТ). Было бы логичным передать такие предприятия в управление Фонда госимущества, который имеет более эффективные механизмы для их финансового оздоровления, или же для приватизации ", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.
Как отмечается в сообщении, решение о передаче части активов госконцерна в управление ФГИ также одобрено набсоветом "Укроборонпрома".
К важным шагам реформирования "Укроборонпрома" отнесены также структурная реорганизация управленческого звена концерна, которую планируется завершить до 3 июля, готовящаяся корпоратизация предприятий, кластеризация госконцерна и локализация оборонных производств на территории Украины. На сегодняшний день в структуре "Укроборонпрома" создано пять кластеров: авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и кластер точного вооружения, сообщает пресс-служба.
В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами госсобственности в ОПК.
В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.
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