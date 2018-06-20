ГФС включил Приватбанк и МТБ Банк в перечень финансовых гарантов по уплате таможенных платежей





Государственная фискальная служба включил Приватбанк (Киев) и МТБ Банк (ранее Марфин Банк; Черноморск, Одесская область) в перечень финансовых гарантов по уплате таможенных платежей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

Указанные банки имеют право предоставлять таможенным органам финансовые гарантии обеспечения уплаты таможенных платежей.

"Финансовая гарантия, предоставляемая в виде документа, является безотзывным обязательством гаранта, внесенного в реестр гарантов, выплатить по требованию органа доходов и сборов средства в пределах определенной суммы в случае невыполнения обеспеченных этой гарантией обязательств по уплате таможенных платежей", - указано в сообщении.

Отмечается, что ранее такой статус имел лишь Укргазбанк.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.

Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.

Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

В марте 2018 года Марфин Банк переименовался в МТБ Банк.