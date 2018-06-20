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«Укрпошта» начала сотрудничество с компанией JD - одним из крупнейших китайских ритейлеров
09:21 20.06.2018 |
ПАО "Укрпошта" начала сотрудничество с одним из крупнейших китайских ритейлеров - компанией JD, запустив эксклюзивный канал экспресс-доставки товаров JD-UKRPOSHTA, говорится в сообщении на сайте компании.
"Доставка товаров через этот канал в среднем происходит в течение 14 дней, тогда как стандартный срок доставки с JD может составлять до 45 дней. Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-UKRPOSHTA, согласно украинскому законодательству, проводится в экспресс-формате", - подчеркивается в сообщении.
Группа компаний JD.com, в которую входит joybuy.com, основана в Китае в июне 1998 года и является третьей по объему оборота в мире среди компаний интернет-торговли - в 2017 году объем транзакций составил $56 млрд.
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Также сообщалось, что 54 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", куда ранее входил СевГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.
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