СевГОК за 5 мес. нарастил выпуск окатышей на треть

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-мае 2018 года увеличил производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,7 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, за пять месяцев выпуск концентрата возрос на 4,2% - до 4,84 млн тонн.

В мае СевГОК произвел 770 тыс. тонн окатышей и 1 млн тонн концентрата.

Как сообщалось, СевГОК в 2017 году сократил производство товарных окатышей на 16,5% по сравнению с 2016 годом - до 7,420 млн тонн, концентрата - на 2,3%, до 11,366 млн тонн.

Также сообщалось, что 54 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", куда ранее входил СевГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.

СевГОК в настоящее время входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".