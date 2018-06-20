«БНК-Украина» возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве со структурами Курченко в 2013г - ГФС

Компания " БНК-Украина " возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве с ООО "Газ Украина - 2020" (из группы беглого Сергея Курченко) в 2013 году, сообщает пресс-служба офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы.

"В ходе досудебного расследования мы установили, что еще в январе-феврале 2013 года генеральный директор указанного предприятия, оформляя безналичные финансовые операции компании с ООО "Газ Украина - 2020", умышленно уклонился от уплаты налогов - на общую сумму в 43,4 млн грн... В результате наших действий предприятие полностью возместило государству эти средства", - говорится в сообщении.

Экс-руководитель "БНК-Украина" Николай Василевич, против которого в рамках расследования было открыто уголовное дело, умер в 2016 году.

Как сообщалось, БНК в марте 2010 года открыла в Украине дочернюю компанию "БНК-Украина" для организации сбыта нефтепродуктов.