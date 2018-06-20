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Акционеры Запорожского ЖРК направили на дивиденды 511,2 млн грн из прибыли за 2014-2015гг
07:41 20.06.2018 |
Согласно обнародованному во вторник сообщению об итогах голосования внеочередного собрания, состоявшегося 13 июня текущего года, полученную в 2017 году чистую прибыль в размере 1 млрд 286,073 млн грн акционеры оставили нераспределенной.
Как сообщалось, общее собрание акционеров 30 января текущего года приняло решение направить на выплату дивидендов 850 млн грн, или 7,573319 грн на 1 простую именную акцию, из чистой прибыли за 2014 год - 1 млрд 129,124 млн грн. Тогда же собрание оставило нераспределенной 279,124 млн грн чистой прибыли.
ЗЖРК в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 286,073 млн грн с 434,449 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 3 млрд 521,272 млн грн.
Предприятие в 2017 году добыло 4,503 млн тонн товарной железной руды (в 2016-м - 4,512 млн тонн).
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную железную руду.
По данным предприятия на конец 2017 года, его основными акционерами являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Уставный капитал ЧАО "КЖРК" составляет 112,236 млн грн, номинал акции - 1 грн.
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Также сообщалось, что 54 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", куда ранее входил СевГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.
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