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Предприятия «Укроборонпрома» объединят в пять кластеров
07:55 22.06.2018 |
Все предприятия государственного концерна «Укроборонпром» будут объединены в пять кластеров, что позволит решать более сложные и комплексные задачи.
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета ГК «Укроборонпром» Михаил Згуровский.
«Это авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и кластер точного вооружения», - сказал он.
По его словам, сейчас процесс создания кластеров продолжается.
«В этих кластерах предприятия не лишаются своей автономии как юридические лица, они, как и ранее, будут действовать в качестве независимых предприятий со всеми возможностями и наработанными связями, но с точки координации их действий при выполнении больших комплексных проектов ресурсы будут объединяться», - добавил он.
Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.
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