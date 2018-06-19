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Нацкомиссия повысила тарифы Укртрансгаза на закачку и отбор газа
18:29 19.06.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, существенно увеличила тарифы на закачку и отбор газа из ПХГ для оператора отечественной газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".
Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.
Согласно документу, тариф на закачку газа в подземные хранилища увеличится на 95,7%, до 64,4 гривни за тысячу кубометров в сутки, тариф на отбор - на 104% - до 67,1 гривни за тысячу кубометров в сутки.
Также устанавливается тариф на хранение газа - на уровне 0,172 гривни за тысячу кубометров в сутки против тарифа на уровне 46,2 гривни за тысячу кубометров в год, который действовал ранее.
Согласно сообщению, пересмотр тарифов обусловлен: принятием новой методики определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах; необходимостью обеспечения безубыточной работы подземных хранилищ газа; изменением объемов хранения (закачки, отбора) газа в хранилищах за последние годы; изменением основных макроэкономических показателей, а именно официального курса гривни, минимальной заработной платы, цен на энергоносители.
Данное постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете "Урядовый курьер".
Также НКРЭКУ одобрила проект Плана развития газохранилищ оператора "Укртрансгаз" на 2018-2027 годы.
Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ установила тарифы на услуги по хранению, закачке и отбору газа для "Укртрансгаза" еще в июне 2013 года, когда комиссия повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах в 2,57 раза - до 46,2 гривни за 1 тысячу кубометров.
Также регулятор повысил тогда тарифы на закачку и отбор газа из ПХГ более чем в 4 раза – до 32,9 гривни за 1 тысячу кубометров.
Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".
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