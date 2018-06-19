Коммерческий директор Нафтогаза рассказал о многомиллионных премиях

По решению наблюдательного совета Нафтогаза Украины премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом на данный момент выплачены $21 млн.

Об этом в интервью НВ рассказал главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Нафтогаз четыре года работал над арбитражным процессом. Премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом. В результате этого процесса команда Нафтогаза заработала для Украины очень много денег. Это $4,6 миллиардов только по решению по транзиту. То есть это был тяжелый и добросовестный труд. И из этих $4,6 миллиардов Нафтогаз уже получил финансовый результат в размере $2,1 миллиарда. Как мы все понимаем, это очень много денег для Нафтогаза, но не только для Нафтогаза, а и для всей Украины. $2,1 миллиарда - это приблизительно 2% ВВП", - сказал он.

На эту сумму, по его словам, сотрудники компании и получили премии.

"$21 миллион, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно $25 миллионов, она будет уплачена только после того, как будут получены деньги от Газпрома", - заявил Витренко.

Это связано с решением о взаимозачете. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по транзитному контракту. Однако, с учетом взаимозачета, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет около $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Кроме того, Витренко рассказал, что сумма премий за победу в арбитраже распределена в течение трех лет.

"Тоже стандартная мировая практика, таким образом руководители компании привязываются, наблюдательный совет каким-то образом привязывает руководителей компании к самой компании, чтобы они не получили бонусы и просто так ушли", - объяснил он.

Напомним, что ранее Наблюдательный совет Нафтогаза поддержал выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом компанией Газпром.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - $4,56 млрд). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.