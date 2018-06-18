Боевики запустили производство проката на Алчевском меткомбинате

Террористическая организация «ЛНР» благодаря энергетическому мосту восстановила полный цикл производства на Алчевском металлургическом комбинате (АМК).

Об этом сообщил исполняющий обязанности главного инженера АМК Максим Мокрицкий в ходе посещения предприятия «председателем Совета министров ЛНР» Сергеем Козловым, передают сепаратистские СМИ.

«На сегодняшний день мы рады констатировать тот факт, что в мае полученная дополнительная электрическая энергия позволит полностью запустить весь технологический цикл. Это, как ранее было, производство чугуна, стали, (в том числе) позволило эти объемы нарастить. Кроме этого, дополнительное количество электроэнергии позволило запустить прокатное производство и получить готовую продукцию металлургического цикла - самая важная цель металлургического производства», - сказал он.

Инженер отметил, что основные и резервные электрические сети энергомоста работают в штатном режиме. Получаемые от поставщика объемы электроэнергии предприятие устраивают, при этом предусмотрена возможность увеличения объемов.

«По количеству и качеству энергетических сетей нареканий на сегодняшний день нет», - подчеркнул М.Мокрицкий.

Сейчас АМК выпускает продукцию практически полного спектра, а также пользующийся спросом товарный сляб, который уже отгружается конечному потребителю.

«На сегодняшний день объемы производства составляют порядка 70 тыс. (единиц) листового проката в месяц, 70 тыс. товарных слябов и 50 тыс. сортового проката. По программе производства в ближайшие месяцы мы планируем объемы производства увеличить», - рассказал и.о. главного инженера комбината.

Напомним, что в начале июня лидер луганских боевиков Леонид Пасечник заявил о восстановлении крупного энергомоста, который позволит полноценно запустить Алчевский металлургический комбинат (АМК) и Стахановский завод ферросплавов (СЗФ).

Как сообщалось ранее, террористические организации «ЛНР» и «ДНР» планируют наладить и запустить совместное производство труб большого диаметра (ТБД) в рамках кооперации Алчевского металлургического комбината и Харцизского трубного завода. Оба предприятия находятся под контролем ЗАО «Внешторгсервис» беглого олигарха Сергея Курченко.

В начале апреля 2018 года Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), юридически принадлежащий группе «Метинвест», но находящийся в управлении «Внешторгсервиса», был полностью остановлен после масштабного пожара, который произошел в конверторном цеху.

После этого «Внешторгсервис» попытался запустить выплавку стали на одном из двух конвертеров Алчевского металлургического комбината (АМК), юридически принадлежащем корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Но в конце апреля этот конвертер был остановлен из-за поломки на ремонт, который продолжается до сих пор.

Как сообщалось ранее, ИСД в декабре 2017 года де-факто утратила эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями.

Группа «Метинвест» в марте 2017 года заявила о потере контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе Енакиевским металлургическим заводом и Харцизским трубным заводом.

