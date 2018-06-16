Финансовые новости
- |
- 16.06.18
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевтеплоэнерго требует в суде от Нафтогаза признать заключенными договоры о поставках газа
18:15 15.06.2018 |
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" требует в суде от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" признать заключенными договоры на поставки природного газа.Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к "Нафтогазу" о признании заключенными договоров о поставках природного газа.
В сообщении указано, что согласно постановлению Кабинета Министров от 22 марта 2017 года №187, на "Нафтогаз" наложены спецобязательства по поставкам природного газа, а действующее законодательство Украины, включая это постановление, не дает права «Нафтогазу" отказать "Киевтеплоэнерго" в заключении договоров поставки природного газа.
"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня еще окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, неуступчивость «Нафтогаза» в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.
Ранее Пантелеев заявлял, что "Нафтогаз" отказывается поставлять газ для "Киевтеплоэнерго" до окончательного погашения долга.
Как сообщали Українськi Новини, в конце мая "Нафтогаз Украины" заявил о готовности поставлять природный газ коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" при условии принятия ею на баланс задолженности энергокомпании "Киевэнерго" перед НАКом.
"Нафтогаз" готов заключить договор о поставках газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства по долговым обязательствам путем заключения договоров перевода долга между "Киевтеплоэнерго", "Киевэнерго" и НАК, как того требует закон "О теплоснабжении".
По данным "Нафтогаза", задолженность "Киевэнерго" перед НАКом по состоянию на 22 мая составляет 4,4 млрд гривен.
Киевский городской совет отказался принять на баланс коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" задолженность компании "Киевэнерго" перед "Нафтогазом".
КГГА намерена просить "Нафтогаз" подписать договоры на поставку природного газа на объекты теплогенерации до 1 июня, несмотря на наличие задолженности.
Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до 30 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Раде предложили решение проблемы авто на «евробляхах»
|Канцлер земного Рая. Получится ли из Тимошенко украинский Илон Маск
|НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи из-за сотрудничества с российской платежной системой
|Совет НБУ утвердил первым замглавы Рожкову и замглавы Холода
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киевтеплоэнерго требует в суде от Нафтогаза признать заключенными договоры о поставках газа
|«Украинская биржа» решила перевести торги в режим адресных заявок
|Приватбанк реорганизовался из ПАО в ЧАО
|«Кристалбанк» реорганизовался из ПАО в ЧАО
|ТАСкомбанк решил присоединить VS Банк
|МТБ Банк решил присоединить банк «Центр»
Это интересно
|В процессорах Intel обнаружена очередная уязвимость
|Volkswagen в Германии должен заплатить штраф в 1 миллиард евро
|App Store запретил приложения для прямого майнинга криптовалют
|Полиция Японии открыла первое уголовное дело о скрытом майнинге с помощью CoinHive
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель