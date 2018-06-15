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«Украинская биржа» решила перевести торги в режим адресных заявок
13:25 15.06.2018 |
"Украинская биржа" (Киев) решила перевести торги в режим адресных заявок.
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українськi Новини.
"Как мы объявили на прошлой неделе, Биржевой совет "Украинской биржи" решил прекратить использование программного обеспечения, предоставленного Московской биржей, и переключиться на торговлю в режиме адресных заявок, если до 15 июня мы не получим ответа от государственных органов", - указано в нем.
Так как биржа не получила ответа ни от Президента, ни от Совета национальной безопасности и обороны, было принято решение с 18 июня приостановить торговлю в режиме безадресных заявок 92 акциями, 245 облигациями, 28 ценными бумагами фондов и 22 фьючерсными контрактами.
Отмечается, что открытые позиции по срочным контрактам, дата исполнения которых позднее 15 июня 2018 года, будут досрочно выполнены в ходе вечернего клиринга 15 июня 2018 на условиях, которые биржа ранее обнародовала.
"Украинская биржа" готова возобновить полноценную торговлю, как только получит информацию об отложении срока введения санкций, которые ухудшают инвестиционный климат страны", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что тендер по выбору нового программного обеспечения продолжается и он займет некоторое время, которое биржа не может оценить на текущем этапе проекта.
Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела санкции против используемого "Украинской биржей" программного обеспечения.
Санкции введены против "Московской биржи ММВБ-РТС".
В частности, санкции предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Последним пунктом отмечается, что вводятся другие санкции, соответствующие принципам их применения (запрет украинским субъектам хозяйствования использования в своей деятельности электронных торговых систем "ПО Plaza" - используется на "Украинской бирже" и "ПО Forts").
После этого "Украинская биржа" сообщила, что санкции не применялись против используемого ею программного обеспечения.
"Украинская биржа" просит Порошенко отменить санкции в части использования биржевых торговых систем и намерена создать дочернюю товарную биржу.
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