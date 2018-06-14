МТБ Банк решил присоединить банк «Центр»

МТБ Банк (ранее Марфин Банк; Черноморск, Одесская область) решил присоединить банк "Центр" (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

"Начата официальная процедура присоединения к МТБ Банку банка "Центр", - указано в нем.

В результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка "Центр" в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн гривен.

Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой "Простір".

"В дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны.

Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.

Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".