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Нафтогаз намерен добиваться отмены приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту з Газпромом
14:46 14.06.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена добиваться отмены решения апелляционного суда округа Свеа (Швеция), которым тот вынес приказ о приостановке исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 февраля 2018 года по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"(Россия) в рамках контракта на транзит газа.
Об этом говорится сообщении "Нафтогаза", передают Українськi Новини.
"Решение апелляционного апелляционного суда Свеа о приостановлении принудительного исполнения является временным и было сделано без заслушивания "Нафтогаза". "Нафтогаз" попросит, чтобы решение было отменено на основе решительных контрдоказательств, и ожидает, что его запрос будет предоставлен в ближайшее время", - говорится в нем.
Согласно сообщению, указанное судебное решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" временно приостановлены.
Также сообщается, что указанное судебное решение не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".
Как сообщали Українськi Новини, ранее в четверг "Газпром" заявил, что 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство компании и вынес приказ о приостановке исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 28 февраля 2018 года по спору с "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.
"Газпром" подал апелляцию с требованием о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на транзит газа.
В конце марта "Газпром" подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по контракту с "Нафтогазом" на транзит газа.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации $4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.
2 марта председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" намерен расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
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