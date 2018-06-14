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НКРЭКУ выдала лицензии на производство электрической и тепловой энергии для Киевтеплоэнерго
10:33 14.06.2018 |
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической и тепловой энергии для коммунального предприятия Киевской городской государственной администрации "Киевтеплоэнерго".
Соответствующие решение было принято на заседании комиссии 14 июня, передают Українські Новини.
Согласно обоснованиям к выдаче лицензий, "Киевтеплоэнерго" планирует осуществлять производство электрической и тепловой энергии на телплоэлектроцентралях (ТЭЦ): ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (обе - Киев).
Заявленная (установленная) мощность генерирующего оборудования "Киевтеплоэнерго": 5 044 Гкал/ч и 1 425 МВт.
Ранее, 24 апреля, Киевский городской совет продлил компании "Киевэнерго" право аренды на ТЭЦ №5, ТЭЦ №6 и на завод "Энергия" до 31 июля 2018 года.
Это было связано с отсутствием кворума НКРЭКУ, которая выдает лицензии и утверждает тариф на электрическую и тепловую энергию.
Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы.
29 мая Президент Петр Порошенко назначил 5 новых членов НКРЭКУ.
Ими стали Елена Антонова, Оксана Кривенко, Александр Формагей, Дмитрий Коваленко и Евгений Маглеванный.
Все новые члены НКРЭКУ впервые прошли конкурсный отбор на данные должности.
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