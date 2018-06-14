Финансовые новости
- |
- 14.06.18
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Norges Bank сконцентрировал 5,1% МХП
09:01 14.06.2018 |
Norges Bank сконцентрировал 5,05% глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).
Согласно ему, МХП был проинформирован о пересечении Norges Bank порога по глобальным депозитарным распискам МХП в размере 5 394 991 ГДР, которые представляют собой 5,05% акционерного капитала, выпущенного МХП.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году МХП увеличил чистую прибыль в 3,3 раза до 230 млн долларов по сравнению с 2016 годом (тогда чистая прибыль составила 69 млн долларов), доход компании за год увеличился на 13% с 1,135 млрд до 1,288 млрд долларов, при этом экспортная выручка составила 732 млн долларов, или 57% от общей выручки, EBITDA увеличилась на 11% до 459 млн долларов.
В 2017 году "Мироновский хлебопродукт" сократил объемы продаж мяса птицы на 0,3%, или на 1,63 тыс. тонн до 532,727 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом, в частности продажи на внутренний рынок у компании сократились на 9% до 311,743 тыс. тонн, на экспорт - увеличились на 16% до 220,98 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом.
ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".
Основателем компании является Юрий Косюк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без МВФ: Как Тимошенко с Рабиновичем планируют добить экономику
ТОП-НОВОСТИ
|Смолий подал кандидатуру Рожковой на должность первого замглавы НБУ, - источник
|В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17
|Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу
|Курс доллара на межбанке неожиданно подняли и рисуют новые сценарии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ТАСкомбанк решил присоединить VS Банк
|МТБ Банк решил присоединить банк «Центр»
|Нафтогаз намерен добиваться отмены приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту з Газпромом
|Коминвестбанк реорганизовался из ПАО в ЧАО
|НКРЭКУ выдала лицензии на производство электрической и тепловой энергии для Киевтеплоэнерго
|Norges Bank сконцентрировал 5,1% МХП
Это интересно
|AutoWeek опубликовал патентные изображения родстера BMW Z4 нового поколения
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП
|Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи