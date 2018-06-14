Norges Bank сконцентрировал 5,1% МХП

Norges Bank сконцентрировал 5,05% глобальных депозитарных расписок (ГДР) одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев).

Об этом говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже, передают Українські Новини.

Согласно ему, МХП был проинформирован о пересечении Norges Bank порога по глобальным депозитарным распискам МХП в размере 5 394 991 ГДР, которые представляют собой 5,05% акционерного капитала, выпущенного МХП.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году МХП увеличил чистую прибыль в 3,3 раза до 230 млн долларов по сравнению с 2016 годом (тогда чистая прибыль составила 69 млн долларов), доход компании за год увеличился на 13% с 1,135 млрд до 1,288 млрд долларов, при этом экспортная выручка составила 732 млн долларов, или 57% от общей выручки, EBITDA увеличилась на 11% до 459 млн долларов.

В 2017 году "Мироновский хлебопродукт" сократил объемы продаж мяса птицы на 0,3%, или на 1,63 тыс. тонн до 532,727 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом, в частности продажи на внутренний рынок у компании сократились на 9% до 311,743 тыс. тонн, на экспорт - увеличились на 16% до 220,98 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом.

ПАО "Мироновский хлебопродукт" - вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием "Наша ряба".

Основателем компании является Юрий Косюк.