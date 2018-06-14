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«Укрпошта» опровергает информацию о возможном банкротстве
15:31 13.06.2018 |
Исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский отмечает тяжелое финансовое состояние компании из-за несоответствия действующих регулируемых тарифов уровню их себестоимости, однако опровергает информацию о возможном банкротстве.
"Вчера в СМИ была распространена информация о возможном банкротстве "Укрпошты". Такая оценка финансового состояния компании является ошибочной", - заявил руководитель "Укрпошты" в своем обращении к СМИ на сайте компании.
Он подчеркнул, что подобное кризисное положение из-за роста минимальной заработной платы компания уже преодолела в 2017 году, а потому сможет сбалансировать бюджет и в текущем.
По мнению И.Смелянского существует два альтернативных сценария для достижения такого баланса: "Укрпошта" приводит действующие регулируемые тарифы до уровня их себестоимости либо же продолжает предоставлять только те услуги, тарифы на которые не ниже их себестоимости.
"Чтобы избежать сложного финансового положения, сейчас ведутся переговоры с регуляторами и Кабинетом министров Украины. По результатам этих переговоров "Укрпошта" до конца июня определит, по какому сценарию будет действовать", - заявил И.Смелянский.
Он подчеркнул, что убыточными для предприятия являются тарифы на письменную корреспонденцию, доставку периодических изданий, а также тариф на распространение пенсий, который не менялся с 2004 года.
"Мы осознаем, что большая часть сети "Укрпошты" создана для оказания регулируемых услуг, поэтому отказ от их предоставления приведет к значительному сокращению сети и численности персонала", - отметил и.о. гендиректора предприятия.
Он также подчеркнул, что 5 декабря 2017 года Тарифный совет при Министерстве инфраструктуры принял решение о пересмотре тарифа на доставку пенсий, однако до сих пор новые тарифы не утверждены Пенсионным фондом.
В то же время, по словам И.Смелянского, о банкротстве компании речь не идет.
Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обнародовал информацию о возможном банкротстве "Укрпошты" со ссылкой на первого заместителя гендиректора ПАО Александра Чернявского.
В НСЖУ отметили, что именно этим "Укрпошта" объясняет предложения большим издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.
"На сегодня, по нашим подсчетам, нужно отдать редакциям около 260 млн грн. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля - начале августа. Чтобы хорошо было всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой хвоста в сентябре", - цитируется в сообщении НСЖУ предложение А.Чернявского.
По его словам, вопрос неурегулированности тарификации Пенсионного фонда поглощает около 50% расходов компании, а в доходной части составляет около 25%, а в случае отказа от сотрудничества с ним - около 20-25 тыс. работников "Укрпошты" потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений.
"После роста минимальной заработной платы, денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что "Укрпошта" находится на грани банкротства", - цитируют замгендиректора предприятия в НСЖУ.
Как сообщалось, в апреле Министерство инфраструктуры Украины утвердило тарифы ПАО "Укрпошта" на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке. Первый этап продлится с 1 июля до 31 декабря 2018 года, когда тарифы будут повышаться в среднем на 24,7%. Второй этап предусматривает повышение с 1 января 2019 уровня тарифов на 19,2% по сравнению с первым.
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