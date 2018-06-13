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Укрзалізниця представила комплекс питания в поездах
14:50 12.06.2018 |
Государственная Укрзалізниця предложит пассажирам полный комплекс питания в поездах - от завтраков до первых блюд и десертов. Об этом сообщил и.о. председателя правления Евгений Кравцов, пишет пресс-служба.
Тестирование новой услуги продлится в течение трех месяцев, и по ее результатам будет принято решение о дальнейшем внедрении.
С 18 июня новое полноценное питание будет доступно пассажирам четырех поездов: N81 Киев-Ужгород, N104 Киев-Мариуполь, N7 Киев-Ивано-Франковск и N749 Киев-Ивано-Франковск.
"Мы предлагаем полный комплекс питания - от завтраков до первых блюд и десертов. Рассчитаться можно как наличными, так и картой с помощью терминалов", - отметил Кравцов.
В рамках услуги разработано специальное меню, в котором на выбор пассажирам предлагается несколько вариантов: приобрести ланч-бокс, который будет включать определенный набор блюд и напитков, или по желанию отдельные горячие блюда, снеки и напитки. Ланч-бокс можно будет заказать при покупке билета онлайн или в кассе на станции, а также непосредственно в вагоне. Стоимость ланч-боксов в зависимости от ассортимента будет составлять 95 и 115 грн.
Также УЗ предлагает отдельное меню завтраков, в котором на выбор есть каши, сырники и кисломолочные напитки.
Среди горячих блюд на выбор пассажирам предлагается три вида первого блюда (грибной суп, куриный бульон и гаспачо), три вида второго (картофельное пюре с курицей, паста болоньезе и кус-кус с овощами). Также можно заказать сэндвичи и разнообразные десерты. Среди напитков - различные чаи, соки, кофе, газированные напитки и прочее. На упаковках будет указываться калорийность блюд.
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