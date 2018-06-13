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Киевстар выиграл у АМКУ дело об отказе раскрыть разговоры клиента
08:34 12.06.2018 |
Хозяйственный суд города Киева стал на сторону Киевстар в споре с АМКУ, который оштрафовал оператора на 54 000 грн за непредоставление информации об переговорах одного из клиентов компании.
Об этом LIGA.net сообщили источники в Киевстар и АМКУ.
Как сообщает источник в комитете, АМКУ намерен оспорить это решение в суде.
Напомним, в ноябре прошлого года АМКУ оштрафовал Киевстар на 54 000 грн. В комитете посчитали, что компания нарушила законодательство о защите экономической конкуренции, не предоставив по требованию АМКУ информацию в установленный срок. АМКУ ссылался на закон, который даёт ему право запрашивать такую информацию. В Киевстаре же считают, что такое право не распространяется на персональные данные абонентов мобильной связи.
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