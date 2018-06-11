НБУ подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего акционера Приватбанка Коломойского

Национальный банк подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Судебные дела касаются выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году по личному поручительству в пользу Национального банка.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами.

В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.

Первый иск подан по месту жительства Коломойского в Швейцарии - в суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойского в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Такое решение Национального банка свидетельствует, что регулятор готов вести судебные дела против Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности.

В сообщении отмечается, что Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжкие последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий.

Национальный банк убежден, что как швейцарский, так и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительств, предоставленных лично Коломойским.

В то же время Приватбанк не мог вернуть эти кредиты.

В итоге государству пришлось национализировать банк.