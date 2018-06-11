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НБУ подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего акционера Приватбанка Коломойского
15:05 11.06.2018 |
Национальный банк подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Судебные дела касаются выполнения Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году по личному поручительству в пользу Национального банка.
Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами.
В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.
Первый иск подан по месту жительства Коломойского в Швейцарии - в суд первой инстанции в Женеве.
Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Коломойского в Украине - в Хозяйственный суд Днепропетровской области.
Такое решение Национального банка свидетельствует, что регулятор готов вести судебные дела против Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности.
В сообщении отмечается, что Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжкие последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий.
Национальный банк убежден, что как швейцарский, так и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ.
Как сообщали Українські Новини, Приватбанк получил кредиты рефинансирования от НБУ под обеспечение поручительств, предоставленных лично Коломойским.
В то же время Приватбанк не мог вернуть эти кредиты.
В итоге государству пришлось национализировать банк.
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