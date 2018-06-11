"Украинская биржа" объявила тендер на новую торгово-клиринговую платформу.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

Биржа разработала требования относительно нового программного обеспечения, поддерживающего биржевые операции, включая клиринг деривативов, и готова получать предложения от поставщиков программного обеспечения.

Важнейшими функциональными требованиями к новой платформе являются: торговля акциями, облигациями, фьючерсами и опционами по принципу "рынка заявок"; управление рисками на основе 100%-предварительного депонирования с помощью онлайн-расчета торговых лимитов на рынке ценных бумаг; управление рисками на рынке деривативов; поддержка адресных заявок для ведения двусторонних торгов; поддержка РЕПО сделок на рынке ценных бумаг.

Также среди требований: API для прямого доступа к рынкам и связи с брокерскими торговыми системами; возможность обрабатывать не менее 1 500 операций в секунду; масштабируемая архитектура; совместимость с внешними Центральными контрагентами/клиринговыми компаниями для ценных бумаг; центральный контрагент и функции клиринга производных инструментов.

Также биржа сообщила, что уже получила первое предложение на поставку программного обеспечения торговой системы в рамках объявленного тендера.

Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела санкции против используемого "Украинской биржей" программного обеспечения.

Санкции введены против "Московской биржи ММВБ-РТС".

В частности, санкции предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Последним пунктом отмечается, что вводятся другие санкции, соответствующие принципам их применения (запрет украинским субъектам хозяйствования использования в своей деятельности электронных торговых систем "ПО Plaza" - используется на "Украинской бирже" и "ПО Forts").

После чего "Украинская биржа" сообщила, что санкции не применялись против используемого ею программного обеспечения.

"Украинская биржа" просит Порошенко отменить санкции в части использования биржевых торговых систем и намерена создать дочернюю товарную биржу.