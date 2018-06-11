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«Украинская биржа» объявила тендер на новую торгово-клиринговую платформу
09:31 11.06.2018 |
"Украинская биржа" объявила тендер на новую торгово-клиринговую платформу.
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
Биржа разработала требования относительно нового программного обеспечения, поддерживающего биржевые операции, включая клиринг деривативов, и готова получать предложения от поставщиков программного обеспечения.
Важнейшими функциональными требованиями к новой платформе являются: торговля акциями, облигациями, фьючерсами и опционами по принципу "рынка заявок"; управление рисками на основе 100%-предварительного депонирования с помощью онлайн-расчета торговых лимитов на рынке ценных бумаг; управление рисками на рынке деривативов; поддержка адресных заявок для ведения двусторонних торгов; поддержка РЕПО сделок на рынке ценных бумаг.
Также среди требований: API для прямого доступа к рынкам и связи с брокерскими торговыми системами; возможность обрабатывать не менее 1 500 операций в секунду; масштабируемая архитектура; совместимость с внешними Центральными контрагентами/клиринговыми компаниями для ценных бумаг; центральный контрагент и функции клиринга производных инструментов.
Также биржа сообщила, что уже получила первое предложение на поставку программного обеспечения торговой системы в рамках объявленного тендера.
Как сообщали Українськi Новини, Украина ввела санкции против используемого "Украинской биржей" программного обеспечения.
Санкции введены против "Московской биржи ММВБ-РТС".
В частности, санкции предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Последним пунктом отмечается, что вводятся другие санкции, соответствующие принципам их применения (запрет украинским субъектам хозяйствования использования в своей деятельности электронных торговых систем "ПО Plaza" - используется на "Украинской бирже" и "ПО Forts").
После чего "Украинская биржа" сообщила, что санкции не применялись против используемого ею программного обеспечения.
"Украинская биржа" просит Порошенко отменить санкции в части использования биржевых торговых систем и намерена создать дочернюю товарную биржу.
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