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Гройсман просит набсовет Нафтогаза пересмотреть премии правлению за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом
11:07 08.06.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман просит наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» пересмотреть решение по премированию правления за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией «Газпром».
Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству, передают Українські Новини.
«Я также был и остаюсь обеспокоен их решением. Я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет Министров. Я ожидаю ответ на этот вопрос»,- сказал он.
По словам премьера, он не поддерживает политику высоких вознаграждений, потому что они, по его мнению, несвоевременны.
«Хотя надо признать, что НАК «Нафтогаз» и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 млрд долларов США»,- добавил Гройсман.
По информации СМИ, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".
Такое решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого транзитного контракта.
Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша.
Таким образом, правлению подлежит выплата вознаграждения в размере 45,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.
21 марта 2018 года "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом" по поставкам газа.
Кроме того, "Газпром" подала ходатайство с требованием о полной отмене окончательного решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на транзит природного газа.
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