Гройсман просит набсовет Нафтогаза пересмотреть премии правлению за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом

Премьер-министр Владимир Гройсман просит наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» пересмотреть решение по премированию правления за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией «Газпром».

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству, передают Українські Новини.

«Я также был и остаюсь обеспокоен их решением. Я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет Министров. Я ожидаю ответ на этот вопрос»,- сказал он.

По словам премьера, он не поддерживает политику высоких вознаграждений, потому что они, по его мнению, несвоевременны.

«Хотя надо признать, что НАК «Нафтогаз» и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в размере 4,5 млрд долларов США»,- добавил Гройсман.

По информации СМИ, в конце мая наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом".

Такое решение принято за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого транзитного контракта.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша.

Таким образом, правлению подлежит выплата вознаграждения в размере 45,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.

21 марта 2018 года "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом" по поставкам газа.

Кроме того, "Газпром" подала ходатайство с требованием о полной отмене окончательного решения Стокгольмского арбитража по контракту с "Нафтогазом" на транзит природного газа.