ЮГОК за 5 мес. сократил выпуск концентрата на 0,6%, агломерата нарастил на 8,6%





Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) в январе-мае 2018 года снизил выпуск железорудного концентрата на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 5 млн 54,2 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия, выпуск агломерата за этот период возрос на 8,6% - до 806,5 тыс. тонн.

В мае ЮГОК снизил выпуск концентрата на 0,2% по сравнению с тем же месяцем 2017 года - до 1 млн 41,9 тыс. тонн, объем производства агломерата упал на 9% - до 151,6 тыс. тонн.

Как сообщалось, ЮГОК в 2017 году увеличил выпуск железорудного концентрата на 8,8% по сравнению с 2016 годом - до 12 млн 269,8 тыс. тонн, но снизил агломерата на 10,9% - до 1 млн 858,5 тыс. тонн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

