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ЧП «Виктор и К» вышло на рынки еще шести стран
07:39 27.06.2018 |
Частное предприятие "Виктор и К" (Светловодск Кировоградской обл., ТМ "Королевский смак") начало поставки пищевой продукции в Германию, Бельгию, Танзанию, Кувейт, Гамбию и Гвинея-Бисау.
Согласно сообщению на сайте компании, ее экспортный портфель насчитывает более 85 стран.
"Виктор и К" является крупным производителем в регионе. Специализируется на выпуске подсолнечного масла и майонезов. Его мощности по переработке составляют 400-500 тонн семян в сутки, по производству - 170-210 тонн масла в сутки и до 30 тонн майонеза за смену, по единовременному хранению на двух элеваторах - 17 тыс. тонн.
Помимо майонеза и подсолнечного масла, предприятие выпускает кетчупы, горчицу, уксус, томатные соусы, халву, макаронные изделия, сгущенное молоко, овощные консервы, приправы и специи.
По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, владельцем и генеральным директором предприятия является Виктор Король.
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