Окружной суд Никосии вынес решение в пользу финансово-промышленной группы Украины "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), одной из ведущих в Украине, в споре с компанией Raga Establishment касательно статуса "Укртелекома", отменив распоряжение кипрского суда от 27 декабря 2017 года об ограничении на отчуждение ("замораживании") некоторых активов группы СКМ.

"Активы СКМ разморожены", – говорится в сообщении пресс-службы СКМ в среду.

Директор по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джок Мендоза-Вилсон, чьи слова приводятся в релизе, уточнил, что речь идет о снятии всех ограничений на распоряжение активами группы СКМ, которые были наложены по декабрьскому запрету суда.

"В своем решении суд отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась судебного запрета, для которого отсутствовали реальные основания. Это наглядно демонстрирует поведение Raga в споре и истинный характер ее исков против группы СКМ на территории Кипра", – подчеркнул Дж.Мендоза-Вилсон.

Он заявил, что СКМ продолжит активно защищаться от исков Raga Establishment и отстаивать свои позиции на территории Кипра и в других юрисдикциях.

Как сообщалось, в конце 2017 года в результате правового спора группы СКМ с компанией Raga Establishment относительно статуса "Укртелекома" Окружной суд Никосии наложил временный арест на сумму до $820 млн на ряд компаний группы СКМ, расположенных на Кипре.

СКМ отстаивает в судах позицию, что Raga Establishment не выполнила обязательные условия договора купли-продажи "Укртелекома", заключенного с украинской группой в 2013 году. В частности, в этом договоре Raga заявляла о выполнении условий приватизационного договора 2011 года с Фондом госимущества Украины, согласно которому она взяла на себя обязательства активно инвестировать в развитие инфраструктуры "Укртелекома".

"Узнав, что Raga не выполнила условия приватизационного договора с государством Украина, группа СКМ попыталась расторгнуть сделку о покупке и потребовала вернуть ей предоплату в размере $100 млн. Однако Raga Establishment подала иск против CКM (в Лондонский международный арбитражный суд, LCIA – ИФ) с требованием выплатить ей полную сумму в размере $760 млн за актив, который может быть возвращен в государственную собственность", – отмечается в релизе СКМ.

В сентябре 2016 года СКМ подала встречный иск в LCIA, требуя аннулировать сделку купли-продажи "Укртелекома", в результате чего его акции были бы возвращены Raga, однако LCIA принял решение в пользу Raga, обязав СКМ доплатить около $760 млн за "Укртелеком".

Пока шли арбитражные разбирательства, в апреле 2017 года ФГИ подал иск о расторжении приватизационного договора купли-продажи "Укртелекома" из-за невыполнения покупателем обязательств по этому договору. Украинские суды постановили расторгнуть приватизационный договор по "Укртелекому" из-за невыполнения инвестобязательств, вернуть акции компании в госсобственность. Они также обязали ООО "ЕСУ" (бывшая дочерняя компания Raga, выступавшая непосредственным покупателем "Укртелекома" при приватизации, а теперь дочерняя компания СКМ) уплатить штраф в размере $81 млн. В настоящее время этот спор находится на стадии кассации.