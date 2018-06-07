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Банк «Аркада» реорганизовался из ПАО в ЧАО
11:43 06.06.2018 |
Банк "Аркада" (Киев) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Банк "Аркада" осуществлена 5 июня.
Данное решение принято на собрании акционеров банка 25 апреля.
Как сообщали Українські Новини, конечным бенефициаром банка "Аркада" является Константин Паливода.
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