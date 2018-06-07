Суд приостановил дело о возврате Укртелеком в госсобственность

Кассационный хозяйственный суд сегодня, 5 июня, приостановил рассмотрение дела по возвращению «Укртелекома» в собственность государства. Дата продолжения рассмотрения дела пока неизвестна.

Об этом сообщает InternetUA.

Напомним, решением Хозяйственного суда города Киева от 19 октября прошлого года расторгнут договор купли-продажи 92,8% акций ОАО «Укртелеком», заключенный между Фондом государственного имущества Украины и ООО «ЕСУ», которое связывают с Ринатом Ахметовым. Суд также обязал ПАТ «Государственный экспортно-импортный банк Украины» списать со счетов «ЕСУ» эти акции и взыскал с компании 81,9 млн долларов пени и 243,2 тысячи гривен судебного сбора. 12 декабря Киевский апелляционный хозсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений. В конце января этого года было открыто кассационное производство по жалобе ЕСУ. 20 февраля состоялось первое судебное заседание в Кассационном хозсуде и именно здесь дело затормозилось: суд, используя каждый «удобный» случай, объявлял перерыв и переносил заседания, которые иногда длились всего по несколько минут. Всего, до приостановления рассмотрения дела сегодня, было оглашено пять перерывов.

Ходатайство от «ЕСУ»

Причиной приостановления рассмотрения дела сегодня стало ходатайство ООО «ЕСУ» об отводе одного из членов судейской коллегии - судьи Стратиенко.

- ООО «ЕСУ» считает, что судья Стратиенко не может принимать участие в рассмотрении данного дела и подлежит отводу, поскольку, по имеющейся в Едином государственном реестре судебных решений информацией, существуют решения по результатам кассационного пересмотра, которые принимались преимущественно в пользу Фонда государственного имущества. Фонд государственного имущества в данном деле является истцом и указанное беспрекословно вызывает сомнения в объективности и непредвзятости судьи Стратиенко касательно другой стороны дела, то есть касательно истца - ООО «ЕСУ», - заявила представитель «ЕСУ» в суде. - Просим суд принять заявление об отводе судьи Верховного суда Стратиенко.

Представитель Фонда госимущества в суде выступила против отвода судьи и указала, что таким образом в «ЕСУ» пытаются затянуть рассмотрение дела:

- Фонд против удовлетворения данного ходатайства: 35 статья ХПК четко определяет основания для отвода судьи и ни одно из этих оснований не приведено в ходатайстве. По мнению Фонда, в данном случае действия с подачей этого ходатайства направлены исключительно на затягивание судебного процесса, - заявила представитель ФГИУ. - У меня есть подозрение, что затягивание происходит для того, чтобы в административном суде «отслушалось» дело, назначенное на второе июля. Считаю, что основания для удовлетворения этого ходатайства отсутствуют.

Напомним, нынешний собственник Укртелекома в другом суде оспаривает Акт проверки условий исполнения приватизационного договора. Этот документ является ключевым доказательством в описываемом нами судебном процессе. Рассмотрение дела в Окружном административном суде Киева назначено на 2 июля.

Итоги заседания

Коллегия судей Кассационного хозсуда приняла решение остановить производство по делу 910/7708/17 до решения заявления об отводе судьи Стратиенко. Определение вступило в силу сразу после его оглашения и обжалованию не подлежит.

Согласно действующим нормам Хозяйственно-процессуального кодекса Украины, после того, как заявление рассмотрит другой судья, производство по делу будет возобновлено и назначено к рассмотрению.

В ходе судебного заседания стал известен еще один интересный факт: Генеральная прокуратура Украины подавала заявление о вступлении в дело, но её представители ни разу не появлялись в зале суда.