General Electric Transportation с 10%-ным участием Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) в конце 2018 года начнет поставку "Укрзализныце" 30 тепловозов TE33A серии Evolution в соответствии с ранее оговоренной программой локализации производства локомотивов в Украине, сообщил и.о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"Укрзализныця" совместно с GE Transportation дает старт программе локализации производства локомотивов в Украине. Для меня лично это большая победа и знаковый момент для украинской железной дороги и всей отрасли. Локализация уже на начальных этапах была ключевым и принципиальным моментом в переговорах с GE. Могу сказать, что ни в Индии, ни в Казахстане подобный контракт не предусматривает локализацию с первого образца. Первые 30 тепловозов TE33A серии Evolution будут произведены с участием отечественного Крюковского вагоностроительного завода", - отметил он.

По словам Е.Кравцова, для первых тепловозов украинский контракт предусматривает локализацию на уровне 10%. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих.

"Сейчас General Еlectric продолжает определять производственную базу среди отечественных предприятий. Также планируем создать центр для сервисного обслуживания и модернизации рабочего парка локомотивов", - написал глава "Укрзализныци".

Он подчеркнул, что партия тепловозов, которую поставит General Electric в сотрудничестве с КВСЗ, - крупнейшая в независимой Украине.

"Финальная стадия производства локомотивов для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018-го уже получим первые тепловозы, адаптированные к климатическим условиям, экологические, экономные в обслуживании, комфортные и безопасные для локомотивных бригад", - заявил Е.Кравцов.

Как сообщалось, рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого - поставка "Укрзализныце" 30 магистральных тепловозов General Electric серии Evolution.