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НБУ разъяснил причины применения мер воздействия к банку «Конкорд»
10:12 04.06.2018 |
Национальный банк разъяснил причины применения мер воздействия к банку "Конкорд".
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк получил официальное уведомление о том, что банк "Конкорд" оспаривает в судебном порядке решение НБУ о применении меры воздействия к нему в виде штрафа в размере 1,2 млн гривен.
Банк был оштрафован за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Факт совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга был установлен регулятором по трем признакам, определенным пунктом 3.3 главы 3 раздела I "Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия", утвержденного постановлением правления НБУ от 17.08.2012 №346.
Одним из признаков является проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла), и/или если у банка нет документов (информации) о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций клиентов.
Также признаком является участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.п.
НБУ отмечает, что группой из 19 клиентов банка проведены между собой финансовые операции за счет 1 млн гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов.
Указанные операции проводились этими клиентами в течение короткого периода времени (в течение одного-двух дней) на сумму около 1 млн гривен каждая.
Они имели циклический характер: было осуществлено 30 циклов, а время прохождения одного цикла составлял от двух минут.
В общем эти финансовые операции проводились в течение короткого времени (с 5 по 13 июля 2016 года).
В результате их проведения 18 участниками операций был искусственно сформирован уставный капитал на общую сумму 420 млн гривен, а одному участнику - оплачены средства за корпоративные права в размере 30 млн гривен.
Кроме того, некоторые из указанных участников, которым сформирован "искусственный" уставный капитал, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 31 августа 2016 года постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерам воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также - за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, в этой сфере.
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