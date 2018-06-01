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Укрспирт заявляет об аресте счетов
11:52 01.06.2018 |
Счета ГП Укрспирт арестованы согласно решению госисполнителя от 24 мая, сообщается на сайте монополиста. Согласно информации пресс-службы компании, счета были заблокированы в рамках принудительного исполнения Госисполнительной службой по решению от 11 сентября 2014 года о взыскании штрафов на сумму 186,96 млн грн.
"Укрспирт на 31 мая не имеет никакой задолженности по налогам, сборам, платежам. При отсутствии задолженности принимаются меры по взысканию с предприятия 186 млн грн", — сказано в сообщении.
В компании подчеркивают, что Укрспирт в судебном порядке отменил решение, по которому были наложены взыскания, но вопреки этому решению Высшего административного суда приказы о взыскании были приняты к исполнению. "Взыскание, наложенные на предприятие, обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012 — 2014 годов, за которые ни один чиновник не понес ответственности", — отметили в ГП.
В компании заявляют, что наложение ареста на имущество государственного предприятия грозит банкротством ГП Укрспирт, ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно.
В ГП Укрспирт входит 41 производственная площадка общей производственной мощностью более 30 млн декалитров в год.
Чистая прибыль компании за 2017 год составила 12,1 млн грн.
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