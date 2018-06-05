ОТП Лизинг и Arcelor Mittal подписали лизинговое соглашение на финансирование 450 полувагонов украинского производства

Компания «ОТП Лизинг» и компания Arcelor Mittal подписали лизинговое соглашение на поставку 450 полувагонов производства украинского завода «Днепровагонмаш» общей стоимостью около 600 млн грн. Эта сделка - крупнейшая за всю историю финансирования полувагонов компанией ОТП Лизинг. Срок договора лизинга - 5 лет. Полувагоны будут переданы клиенту до конца июля 2018 года.

«Для нас это большая честь и большая радость. Мы очень рады, что начинаем сотрудничество со звездой украинской экономики и мировой группой - Arcelor Mittal. Мы также рады, что доля активов, произведенных в Украине, в нашем портфеле начала резко расти за счет работы украинских вагоностроителей. Уверены, что это только начало», - отмечает Андрей Павлушин, генеральный директор ООО «ОТП Лизинг».Андрей Мороз, начальник отдела внешней логистики ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:- В этом году мы начали активно расширять собственный транспортный парк, закупать новые вагоны для грузоперевозок. Не секрет, что на рынке Украины наблюдается дефицит полувагонов. Для перевозок 5 млн т нашей металлопродукции и 2,5-3 млн т концентрата в год компании необходимо восполнить дисбаланс в обеспечении вагонами. Привлечение дополнительного парка вагонов планируется как на условиях лизинга, так и на условиях заключения долгосрочных контрактов с логистическими компаниями. Отмечу также, что на железных дорогах Украины не хватает не только вагонов, но и локомотивов. Наша компания наряду с другими крупными грузоотправителями Украины регулярно выступает с предложением о введении частной локомотивной тяги для обеспечения собственных перевозок на сетях «Укрзалізниці».