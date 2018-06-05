Финансовые новости
- |
- 05.06.18
- |
- 19:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОТП Лизинг и Arcelor Mittal подписали лизинговое соглашение на финансирование 450 полувагонов украинского производства
18:57 05.06.2018 |
Компания «ОТП Лизинг» и компания Arcelor Mittal подписали лизинговое соглашение на поставку 450 полувагонов производства украинского завода «Днепровагонмаш» общей стоимостью около 600 млн грн. Эта сделка - крупнейшая за всю историю финансирования полувагонов компанией ОТП Лизинг. Срок договора лизинга - 5 лет. Полувагоны будут переданы клиенту до конца июля 2018 года.«Для нас это большая честь и большая радость. Мы очень рады, что начинаем сотрудничество со звездой украинской экономики и мировой группой - Arcelor Mittal. Мы также рады, что доля активов, произведенных в Украине, в нашем портфеле начала резко расти за счет работы украинских вагоностроителей. Уверены, что это только начало», - отмечает Андрей Павлушин, генеральный директор ООО «ОТП Лизинг».
Андрей Мороз, начальник отдела внешней логистики ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:
- В этом году мы начали активно расширять собственный транспортный парк, закупать новые вагоны для грузоперевозок. Не секрет, что на рынке Украины наблюдается дефицит полувагонов. Для перевозок 5 млн т нашей металлопродукции и 2,5-3 млн т концентрата в год компании необходимо восполнить дисбаланс в обеспечении вагонами. Привлечение дополнительного парка вагонов планируется как на условиях лизинга, так и на условиях заключения долгосрочных контрактов с логистическими компаниями. Отмечу также, что на железных дорогах Украины не хватает не только вагонов, но и локомотивов. Наша компания наряду с другими крупными грузоотправителями Украины регулярно выступает с предложением о введении частной локомотивной тяги для обеспечения собственных перевозок на сетях «Укрзалізниці».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис жанра. Что Путин забыл в Австрии
|Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи
|Минфин проверит законность получения субсидий
|Квартиры в Украине продолжат дешеветь, но очень медленно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОТП Лизинг и Arcelor Mittal подписали лизинговое соглашение на финансирование 450 полувагонов украинского производства
|"Авангард" в I кв. увеличил чистый убыток в 2,1 раза при росте выручки на 21%
|"ДТЭК Энерго" в I квартале получило чистую прибыль 4.3 млрд грн
|Госпремия 2017г в области науки и техники за создание и производство отечественных лексредств присуждена специалистам "ИнтерХима"
|General Еlectric совместно с КВСЗ поставит "Укрзализныце" 30 тепловозов серии Evolution
|CreditWest Bank увеличил УФ на 14% до 307,4 млн гривен
Это интересно
|В Украине испытали новейшую ракету-«аутофаг»
|Jaguar Land Rover создаст автопилот для бездорожья
|Электрический суперкар Maserati Alfieri получит три мотора
|Volkswagen намерен открыть в Китае три новых автозавода
|Xiaomi представила оболочку MIUI 10
|В Google Chrome 67 появилась функция авторизации без пароля
|Ученые впервые создали роговицу человеческого глаза с помощью 3D-принтера