Агрохолдинг "Авангард", крупнейший производитель яиц в Украине, в январе-марте 2018 года получил чистый убыток $11,404 млн, что в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года ($5,342 млн).

Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в четверг, консолидированная выручка возросла на 21% - до $41,099 млн, EBITDA оказалась отрицательной и составила $9,058 против $0,1 млн в 2017 году.

"На нашу валовую прибыль негативно повлияли два основных фактора: повышение внутренних цен на основные кормовые компоненты (зерновые и масличные культуры), что составило 68%, а также низкие цены на сухие яичные продукты как в Украине, так и во всем мире", - приводится в сообщении комментарий исполнительного директора "Авангарда" Натальи Василюк.

В то же время она пояснила, что рост консолидированной выручки в І квартале 2018 года Avangardco обусловлен значительными экспортными продажами яиц и сухих яичных продуктов: доля экспорта выросла до 42% общего объема продаж.

Валовый убыток "Авангарда" за І квартал 2018 года увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,6 млн ($1,6 млн в I кв.-2017). Операционный убыток увеличился в 3,5 раза - до $12,8 млн.

Общее поголовье птицы "Авангарда" на 31 марта 2018 года незначительно уменьшилось и оценивалось в 13,3 млн голов (14 млн в I кв.-2017), в том числе кур-несушек - 9,3 млн голов (10,6 млн).

Производство яиц за отчетный период увеличилось на 39% и составило 664 млн. шт., продажи возросли на 37% - до 493 млн шт., что обусловлено ростом экспортных продаж в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 200 млн шт.

В отчетном периоде доля экспортных продаж достигла 41% (8% в I кв.-2017), при этом компания экспортировала яйца в 15 стран Ближнего Востока и Северной Африки, страны Африки к югу от Сахары, Азии и СНГ.

По итогам квартала производство сухих яичных продуктов за данный период возросло на 68% - до 1,84 тыс. тонн, продажи сухих яичных продуктов составили 1,651 тыс. тонн, что на 39% больше, чем за аналогичный период годом ранее, экспорт возрос на 27% - до1,413 тыс. тонн.

Кроме того Н.Василюк отметила улучшения рыночных условий, включая рост цены на яичные скорлупы как на экспортных, так и на внутренних рынках.

"На сегодня средняя цена продажи яиц значительно выше по сравнению с минувшими годами. Заглядывая вперед, если она останется на текущем уровне, то этого должно быть достаточно, чтобы компенсировать более высокую себестоимость продаж и сезонно низкие продажи яиц в связи с низким внутренним спросом и более высокими поставками из домашних хозяйств во ІІ и ІІІ кварталах. Компания ожидает, что эти благоприятные ценовые и экспортные тенденции, если они будут продолжены, будут вносить позитивный вклад в ее производительность во ІІ квартале", - прокомментировала она.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

"Авангард" по итогам 2017 года сократил чистый убыток в 7,5 раза - до $7,5 млн. Консолидированная выручка за год уменьшилась на 33% - до $127,9 млн.