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В НПКГ "Зоря-Машпроект" отказались от планов сокращения численности персонала
08:33 01.06.2018 |
Руководство ГП "Научно-производственный комплекс газотурбиностроения "Зоря-Машпроект" (Николаев) пересмотрело планы по сокращению численности персонала 2018 году.
"В связи с поручением президента Украины Петра Порошенко и ввиду запланированного на 2019-2020 гг. увеличения объемов производства администрация ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" отменила приказ об упорядочении численности отдельных категорий персонала", - говорится в размещенном на сайте сообщении пресс-службы.
Соответствующий приказ подписан гендиректором НПКГ 24 мая, уточняет пресс-служба.
Другие детали, включая производственные планы, в НПКГ не озвучивают.
Как сообщили ранее местные СМИ, в ходе рабочей поездки П.Порошенко в Николаев 23 мая одному из работников НПКГ "Зоря-Машпроект" удалось пообщаться с президентом, а также пожаловаться на запланированные массовые сокращения на предприятии. Ссылаясь на приказ руководства об оптимизации штата, собеседник главы государства уточнил, что в 2018 году на "Зоре-Машпроект" планируется сократить порядка 250-300 чел.
Как рассказал местный ресурс "Николаевские вести", реакция П.Порошенко была мгновенной. Он привлек к беседе гендиректора НПКГ "Зоря-Машпроект", подчеркнув: сохранение профессионального кадрового ресурса - одна из ключевых задач в ходе осуществляющейся в новых условиях диверсификации промкооперации и рынков сбыта ряда предприятий промсектора и ОПК.
"Уверен: за год-полтора заказы для "Зори" мы возобновим... Просьба: выйдите на правительство, выйдите на "Укроборонпром", найдите скрытые резервы. Людей не сокращать", - подчеркнул глава государства, акцентировав: "разбрасываться" производственными мощностями и кадровым ресурсом в сегодняшних условиях недопустимо.
ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект" - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке стран б.СССР в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Почти вся его продукция поставляется на экспорт.
С апреля 2011 года по решению правительства Украины НПКГ "Зоря-Машпроект" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
В прежние годы в общем объеме экспорта "Зори-Машпроект" порядка 40% составляла доля РФ. Помимо предприятий военного судпрома ОПК РФ, в число основных заказчиков продукции входили ведущие компании российского энергосектора - "Газпром", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ".
Согласно ранее озвученным данным, в новых условиях НПКГ "Зоря-Машпроект" компенсирует разрыв традиционной кооперации заказами стран Азии, в первую очередь, КНР и Индии.
По данным предприятия, в январе-сентябре 2016 года НПКГ "Зоря-Машпроект" увеличило чистую прибыль в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 29,91 млн грн. Финрезультат за последующие отчетные периоды предприятие официально не озвучивало.
В настоящее время численность штата НПКГ "Зоря-Машпроект" насчитывает порядка 10,7 тыс. чел.
Как сообщалось, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины №691/2014 от 27 августа 2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины от 27 августа. Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года.
Верховная Рада 22 мая 2018 года приняла в первом чтении закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым договорам в сфере ВТС с РФ.
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