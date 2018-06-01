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Энергоатом планирует полностью загрузить четыре блока ЗАЭС топливом Westinghouse в 2019-2021 гг
14:02 31.05.2018 |
НАЭК "Энергоатом" планирует полностью загрузить четыре блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) топливом Westinghouse в 2019-2021 годах, сообщила пресс-служба компании по итогам заседания оперативного штаба по внедрению топлива ТВС-WR на АЭС Украины.
"Предусматривается, что в 2019-2021 годах активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС будут полностью сформированы из "американского" ядерного топлива. Второй и шестой энергоблоки ЗАЭС планируется продолжать эксплуатировать с использованием только "российского" ядерного топлива", - говориться в сообщении.
Как напоминают в пресс-службе, в 2016 году в активную зону пятого энергоблока ЗАЭС было загружено ядерное топливо Westinghouse (1/4 общего объема, 3/4 оставалось "российского" топлива). В июне 2017 года в этот энергоблок была дозагружена еще партия топлива Westinghouse, после чего его количество в активной зоне достигло 1/2.
В сентябре-октябре 2017 года в активные зоны первого, третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС загрузили топливо Westinghouse (1/4 объема активной зоны для каждого из блоков).
По планам компании, в 2018 году загрузку активной зоны пятого энергоблока топливом Westinghouse планируется довести до 3/4 объема, а первого и третьего энергоблоков - до 1/2. Загрузка очередной партии топлива Westinghouse в активную зону четвертого энергоблока ЗАЭС запланирована на 2019 год в связи с выполнением работ по продлению срока эксплуатации этого объекта.
Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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