Энергоатом планирует полностью загрузить четыре блока ЗАЭС топливом Westinghouse в 2019-2021 гг

НАЭК "Энергоатом" планирует полностью загрузить четыре блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) топливом Westinghouse в 2019-2021 годах, сообщила пресс-служба компании по итогам заседания оперативного штаба по внедрению топлива ТВС-WR на АЭС Украины.

"Предусматривается, что в 2019-2021 годах активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС будут полностью сформированы из "американского" ядерного топлива. Второй и шестой энергоблоки ЗАЭС планируется продолжать эксплуатировать с использованием только "российского" ядерного топлива", - говориться в сообщении.

Как напоминают в пресс-службе, в 2016 году в активную зону пятого энергоблока ЗАЭС было загружено ядерное топливо Westinghouse (1/4 общего объема, 3/4 оставалось "российского" топлива). В июне 2017 года в этот энергоблок была дозагружена еще партия топлива Westinghouse, после чего его количество в активной зоне достигло 1/2.

В сентябре-октябре 2017 года в активные зоны первого, третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС загрузили топливо Westinghouse (1/4 объема активной зоны для каждого из блоков).

По планам компании, в 2018 году загрузку активной зоны пятого энергоблока топливом Westinghouse планируется довести до 3/4 объема, а первого и третьего энергоблоков - до 1/2. Загрузка очередной партии топлива Westinghouse в активную зону четвертого энергоблока ЗАЭС запланирована на 2019 год в связи с выполнением работ по продлению срока эксплуатации этого объекта.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

