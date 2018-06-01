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Укртрансгаз призвал полицию разобраться с долгами ОПЗ
13:56 31.05.2018 |
ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) обратилось в Национальную полицию с просьбой вмешаться в ситуацию со стремительным наращиванием долгов ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и подготовкой продукции предприятия "неустановленными лицами" к экспорту.
"Размер задолженности перед "Укртрансгазом" за услуги балансирования газа для нужд ОПЗ, который предоставлялся ООО "Всеукраинская энергетическая компания" (ВЭК), увеличился еще на 500 млн грн только за апрель (долг давальца ВЭК перед УТГ. Кроме того, у ОПЗ есть собственный долг перед УТГ в размере 473 млн грн). Компания обеспокоена стремительным увеличением задолженности ОПЗ и призывает правоохранителей срочно вмешаться в ситуацию", - говорится в сообщении "Укртрансгаза", распространенном в четверг.
По информации УТГ, на фоне роста задолженности "неустановленные лица" в порту ОПЗ осуществляют погрузку 50 тыс. тонн готовой продукции предприятия (карбамида) на сухогруз "Мандарин Скай" для дальнейшей его отправки морем за границу.
В "Укртрансгазе" напоминают, что в феврале-апреле ОПЗ в нарушение законодательства отбирал газ в значительно большем объеме, нежели поставлял давалец - ВЭК. По данным УТГ, как ОПЗ, так и оператор газораспределительных сетей ПАО "Одессагаз" не отреагировали на требования прекратить отбор газа свыше подтвержденных номинаций. Именно из-за сверхлимитного отбора газа возник долг перед УТГ за услуги балансирования.
Как сообщалось, "Всеукраинская энергетическая компания" выиграла конкурс по использованию мощностей ОПЗ для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях в декабре 2017 года. 30 апреля 2018 года ОПЗ был полностью остановлен из-за нарушений давальцем договора с "Укртрансгазом".
Владельцем ВЭК является Вадим Колесников, компания занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих. На промо-канале программы кредитования "КУБ" ПриватБанка обнародовано видео от 2016 года, в котором В.Колесников просит финучреждение предоставить ему кредит на 0,3 млн грн для покупки оборудования и дальнейшей его поставки "Южмашу".
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